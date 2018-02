Des contrôles à Bruxelles jusqu’en 2020 pour les Eurostar entre Amsterdam et Londres

Les voyageurs qui veulent se rendre en Eurostar depuis les Pays-Bas vers Londres devront descendre à Bruxelles jusqu’en 2020 pour des contrôles de sécurité et des passeports, indiquent les médias néerlandais.

La liaison Eurostar Amsterdam-Rotterdam-Bruxelles-Londres devrait être lancée au printemps. Les dispositifs nécessaires aux contrôles de sécurité et de douanes ont été installés dans les gares d’Amsterdam et Rotterdam, puisque les voyageurs se rendant à Londres quittent l’espace Schengen. Ces infrastructures devraient toutefois rester inutilisées pendant quelques années, le temps de conclure les accords nécessaires entre les différents pays impliqués, soit les Pays-Bas, la Belgique, la France et le Royaume-Uni.

“A l’heure où tous les pays attachent une grande importance aux contrôles aux frontières et à la sécurité, en raison de la menace terroriste et des flux migratoires, les discussions doivent être menées en étroite collaboration avec les pays et organisations impliqués. Et cela prend du temps“, commente la secrétaire d’Etat néerlandaise à l’Infrastructure, Stientje van Veldhoven. Celle-ci espère qu’une “liaison directe” entre Amsterdam et Londres, c’est-à-dire au cours de laquelle les voyageurs néerlandais ne devront plus être contrôlés à Bruxelles, sera sur pied d’ici 2020.

De son côté, Eurostar pense toujours lancer la ligne Amsterdam-Londres au printemps et les préparations opérationnelles sont programmées. La liaison entre les deux capitales ne sera juste pas “directe” dans un premier temps.

Belga