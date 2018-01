Un contre-la-montre et une arrivée à Bruxelles au programme du Tour de France 2019

Le Tour 2019 partira de Belgique pour célébrer les 50 ans du premier maillot jaune d’Eddy Merckx.

Les deux premières étapes du Tour de France 2019 passeront par la Belgique, écrit Le Soir ce lundi soir. Le 6 juillet, le coureurs relieront d’abord Bruxelles-Charleroi-Bruxelles à travers une étape de 192 kilomètres et le 7 juillet, un contre-la-montre aura lieu entre le Palais Royal et l’Atomium.

Concrètement, le 6 juillet, le peloton quittera Bruxelles par Molenbeek, pour rejoindre le Mur de Grammont. Il se dirigera ensuite vers Enghien, Braine-le-Comte, Seneffe, Courcelles et Gosselies avant de remonter vers Genappe, Waterloo et Overijse pour terminer au Château de Laeken.

Le 7 juillet, le parcours fera 28 kilomètres dans le cœur de la capitale. Après le départ, direction la descente de l’Avenue de Tervueren et Woluwe Saint-Pierre. Place ensuite à Auderghem, Watermael-Boitsfort, le Bois de la Cambre, l’ULB, avant de rejoindre Etterbeek et le tunnel Montgomery. Direction ensuite l’Avenue van Praet et le Château de Laeken pour une arrivée à l’Atomium.

