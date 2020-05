‘Contact tracing’ : comment le suivi des contacts s’organisera-t-il ?

Le SPF Santé publique a communiqué, samedi, sur le processus qui sera mis en place pour réaliser le suivi des contacts. “Pour réduire la transmission d’un virus, il est important de savoir rapidement qui est atteint du Covid-19, et avec qui ces personnes ont eu récemment des contacts. Grâce au suivi des contacts, nous pouvons ensemble contrer une éventuelle deuxième vague du virus“, peut-on ainsi lire sur le site d’information info-coronavirus.be.

Après avoir réalisé un test de dépistage demandé par un médecin, et en attente des résultats, un isolement à domicile est obligatoire, si, d’après vos symptômes, il est possible ou probable que vous ayez le coronavirus. Une fois les résultats du test connus, la procédure s’achève si ceux-ci sont négatifs. À l’inverse, si le test revient positif, le médecin prendra contact avec le contact center, qui vous appellera.

Au cours de cet échange téléphonique, vous expliquerez votre situation afin qu’elle soit évaluée (état de santé, emploi, contact avec des personnes à risque, etc) et vous devrez expliquer avec qui vous avez été en contact dans les deux jours avant l’apparition des premiers symptômes : “par exemple, les membres de votre famille, vos collègues, un ami ou une amie avec lequel/laquelle vous avez fait une promenade, le facteur à qui vous avez parlé, …”, développe le SPF Santé publique, qui demande, si cela est possible, que la liste reprenne le nom, le numéro de téléphone, l’adresse, la date de naissance et l’adresse mail de ces personnes.

Ensuite, la prise de contacts avec ceux qui ont approché une personne malade

Si vous avez été en contact avec une personne dont le test revient positif, et que celle-ci communique votre nom, le contact center vous appellera (via le numéro 02/214.19.19), vous enverra un SMS (via le numéro 8811), par courrier ou se rendra à votre domicile.

Deux procédures sont ensuite prévues, en fonction de la situation.

Si vous êtes entré en contact avec la personne malade pendant plus de 15 minutes à moins d’1,5 mètres, il s’agit alors d’un “contact à haut risque” , et vous devrez rester isolé chez vous durant 14 jours, en respectant scrupuleusement les règles de base (lavage des mains, distanciation et port du masque) avec comme seules sorties autorisées le supermarché et la pharmacie. Exception faite pour les prestataires de soins, qui peuvent continuer à travailler si c’est nécessaire, mais en portant un matériel de protection et dans des conditions strictes (notamment un contact régulier avec les autorités pour suivre la situation).

Si vous êtes entré en contact avec la personne malade pendant moins de 15 minutes à moins de 1,5 mètres, il s'agit d'un "contact à bas risque", pour lequel un isolement à domicile n'est pas imposé, mais un respect des règles de base et une limitation des contacts physiques autant que possible.

En cas de développement des symptômes chez une personne entrée en contact avec un malade, il faut contacter son médecin, afin d’appliquer la même procédure.

Quelle confidentialité pour vos données personnelles

“Ces données seront traitées en toute confidentialité“, expliquent le SPF Santé publique et le Centre de crise. Ainsi, il est expliqué que seul le service compétent aura accès à votre liste de contacts : “ni votre travail, ni votre famille, ni votre école, ni les autorités publiques ne pourront la consulter (…) et les informations que vous transmettez ne seront pas partagées avec la police, la Justice ou un autre service de contrôle pour vérifier que vous respectez bien les mesures“. De même, les personnes mentionnées sur votre liste ne seront pas informées de votre nom.

ArBr