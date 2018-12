Le Conseil d’Etat suspend les interdictions de manifester ce dimanche contre le Pacte sur les migrations

Plusieurs associations de droite et d’extrême-droite flamandes comme KVHV, NSV, Schild en Vrienden, Voorpost et Vlaams Belang Jongeren, qui dénoncent le pacte de l’Onu sur les migrations, formellement approuvé lundi à Marrakech, avaient annoncé, en début de semaine, une manifestation, dimanche, “contre Marrakech”.

Le Conseil d’Etat a suspendu vendredi l’interdiction des manifestations annoncées dimanche à Bruxelles par des organisations défavorables et favorables au pacte des Nations unies sur les migrations, a-t-on appris vendredi soir via les cabinets du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort et du bourgmestre de Ville de Bruxelles Philippe Close.

“Le ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale, Rudi Vervoort, a pris acte de l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat suspendant l’arrêté d’interdiction des manifestations prévues ce dimanche. En concertation avec le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close, l’instruction a été donnée aux services de sécurité d’encadrer lesdites manifestations annoncées“, ont fait savoir les deux cabinets précités dans une communication commune.

Les chefs de file de la Région bruxelloise et de la Ville de Bruxelles ont par ailleurs “invité les manifestants au calme“. Ils ont indiqué qu'”ils ne toléreront aucun débordement et que toutes les mesures seront prises par les services de police pour garantir le maintien de l’ordre sur le territoire bruxellois”.

Plusieurs associations de droite et d’extrême-droite flamandes comme KVHV, NSV, Schild en Vrienden, Voorpost et Vlaams Belang Jongeren, qui dénoncent le pacte de l’Onu sur les migrations, formellement approuvé lundi à Marrakech, avaient annoncé, en début de semaine, une manifestation, dimanche, “contre Marrakech”.

Une contre-manifestation

Parallèlement, une quarantaine d’organisations ont prévu de se rassembler dimanche contre cette manifestation.

Un arrêté d’interdiction de toute manifestation sur l’ensemble du territoire régional avait été pris mercredi par le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort.

C’est cette décision qui a été suspendue par le Conseil d’Etat devant lequel les organisateurs de la “Marche contre Marrakech”, avaient introduit une procédure en urgence vendredi.

Belga