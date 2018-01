La confusion persiste à Ixelles, un mois après l’explosion à la place Flagey

Le 20 décembre dernier, une cabine électrique a explosé à la place Flagey. Depuis, les débris n’ont toujours pas été déblayés. Les autorités communales rejettent la faute sur la Région.

Le 20 décembre dernier, l’explosion d’une cabine électrique avait secoué la place Flagey à Ixelles en fin de journée. Le cirque Bouglione donnait une représentation et le personnel communal et quelques élus locaux assistaient au spectacle.

Mais un mois après les faits, les débris de l’explosion n’ont toujours pas été déblayés et restent étalés sur une partie de la place. De son côté, l’opposition déplore la passivité de la commune. “Même si la place est gérée par la Région, j’estime que la commune ne fait pas assez pour se faire entendre”, dénonce notamment Geoffroy Kensier, président de la section ixelloise du CDH, comme le note la DH. “Ce n’est quand même pas compliqué de placer des bâches autour des débris le temps que la Région procède au déblaiement, comme c’est le cas lors d’un chantier ! De plus ces débris ont créé un sentiment d’insécurité et ce n’est agréable pour personne, d’autant qu’un marché est organisé chaque week-end. Cela ne donne pas une bonne image aux passants”, explique-t-il également

“Il n’y a pas eu des blessés et c’est le plus important”

La bourgmestre Dominique Dufourny assure quant à elle avoir envoyé un courrier à Pascal Smet (SPA), ministre bruxellois des Travaux publics, un courrier toutefois resté sans réaction:”Il y a des responsabilités et chacun doit les prendre ! C’est une place régionale, et c’est donc la Région qui doit faire en sorte de cacher au mieux ces débris. Mais je trouve que ce n’est pas si grave que ça. Il n’y a pas eu de blessés et c’est ça le plus important”, explique-t-elle.