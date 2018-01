Une conductrice de bus de la Stib agressée pour avoir refusé de laisser monter un passager

L’individu a été interpellé par la police, indique samedi Cindy Arendts, porte-parole de la Stib, qui confirme ainsi une information parue sur le site de RTL.

Une conductrice de la Stib qui se trouvait vendredi en pause à l’arrêt Wiener, à Watermael-Boitsfort, a reçu un coup de poing à la poitrine d’un passager qui souhaitait malgré tout monter dans son bus. L’individu a été interpellé par la police, indique samedi Cindy Arendts, porte-parole de la Stib, qui confirme ainsi une information parue sur le site de RTL.

L’incident s’est produit vendredi vers 18h00 au terminus de la ligne de bus 95, place Wiener, à Watermael-Boistfort. Quand un voyageur a voulu monter à bord du véhicule, la conductrice lui a expliqué qu’elle était en pause et lui a demandé d’y prendre place plus tard. Passant outre son refus, l’homme est malgré tout monté dans le bus et a pris vivement à partie la conductrice avant de lui asséner un coup de poing à la poitrine. La conductrice a appelé la police, qui a intercepté l’individu.

