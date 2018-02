Un conducteur de bus fauche 6 passants près de la gare Centrale: au moins 1 blessé grave

Un bus de la Stib de la ligne 63 a fauché, vendredi après-midi, six piétons qui circulaient sur un trottoir de la rue des Colonies, à Bruxelles.

Une des victimes est grièvement blessée. Selon les premiers éléments de l’enquête, le chauffeur de bus aurait fait un malaise, indique la zone de police de Bruxelles Capitale-Ixelles.

L’accident s’est produit vers 17h00 dans la rue des Colonies, non loin de la gare de Bruxelles-Central. Un bus de la ligne 63 y a heurté un véhicule en stationnement puis a fauché six piétons circulant sur le trottoir. L’une des victimes est grièvement blessée. Plusieurs ambulances ont été appelées sur les lieux de l’accident. Le chauffeur a été emmené en état de choc à l’hôpital, précise la Stib. Selon la police locale, l’accident pourrait être dû à un malaise du chauffeur de bus et aucun n’élément n’accrédite l’hypothèse d’un un acte volontaire.

• En duplex: David Courier et Anna Lawan

Images: BX1