Concert de Noël à la cathédrale des Saints Michel et Gudule

La cathédrale Saints Michel et Gudule va résonner ce jeudi soir avec un concert de Noël. Au programme : la Messe de minuit de Charpentier, un chef d’œuvre du répertoire baroque français, construit sur les mélodies populaires de Noël.

Le concert sera interprété par The New Baroque Time. L’ensemble dirigée par Pablo Garcia réinterprète la musique ancienne en mêlant les voix et les instruments à cordes.

