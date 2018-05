Communales à Schaerbeek: PS et sp.a font liste et cause commune pour un renouveau

A l’occasion des communales d’octobre 2018 à Schaerbeek, le PS et le sp.a ont décidé de se présenter ensemble.

Les assemblées générales des deux partis ont approuvé cette décision ce lundi soir. Matthieu Degrez (PS) sera tête de liste et Hannelore Goeman (sp.a), deuxième de liste.

Dans un communiqué, les deux partis veulent partager l’ambition d’un Schaerbeek pour tous et toutes. Ils veulent en faire plus pour les jeunes et les seniors, pour les piétons et les cyclistes, pour ceux et celles en attente d’un logement ou en recherche d’un emploi. Avec une attention particulière pour les quartiers dits du “bas de Schaerbeek”.

Les socialistes schaerbeekois forment le renouveau dont Schaerbeek a besoin : Matthieu Degrez, 34 ans et Hannelore Goeman, 33 ans, ne siègent pas encore au conseil communal mais veulent travailler ensemble pour tous et toutes les Schaerbeekois et Schaerbeekoises. Ils seront soutenus par des candidats et candidates d’expérience.

Pour Matthieu et Hannelore, un des défis pour Schaerbeek est la dualisation grandissante de la commune. Face à cette situation, la commune doit faire des choix audacieux, des choix d’avenir pour réussir ensemble le vivre ensemble: “le renouveau de Schaerbeek doit servir tous les Schaerbeekois et les Schaerbeekoises”. C’est pourquoi le PS et le sp.a ont décidé de former un cartel pour présenter une “liste PS-SP.a lijst” aux élections du 14 octobre 2018.

Leur objectif est d’apporter une sérieuse dose d’ambition et de solidarité aux politiques communales.