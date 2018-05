Communales 2018: une liste PS – SP.a Ixelles menée par Bea Diallo et Caroline Désir

Ce jeudi 17 mai, les socialistes ixellois ont réuni plus de 250 personnes au théâtre Marni à l’occasion du meeting de présentation de leur liste aux élections communales.

La liste PS – Sp.a menée par Bea Diallo et Caroline Désir, veut “faire la part belle à la jeunesse et à la diversité“.

« Nous avons voulu que notre liste soit le reflet des Ixellois. Réunir des femmes et des hommes de tous les horizons : des employés aux fonctionnaires européens, des indépendants aux

travailleurs sociaux, des pensionnés aux étudiants. » explique Bea Diallo. « Une liste dynamique et multiculturelle, réunie autour d’un objectif commun : garder tout le monde à bord et que chacun puisse bénéficier de la qualité de vie à Ixelles. »

Près de la moitié des candidats ont moins de 35 ans. « Le renouvellement politique ce n’est pas qu’un slogan, sur les 4 échevins socialistes actuels, 2 ont moins de 35 ans (Maite Morren et

Romain De Reusme). Ixelles est une commune jeune, les élus doivent être à son image pour répondre aux défis de cette nouvelle génération. En termes de mobilité, d’espaces publics,

d’éducation, la façon de vivre la ville a évolué.»

Pour Caroline Désir « Notre liste rassemble 21 femmes et 22 hommes, à la fois des candidats socialistes du PS et du Sp.a mais aussi des candidats d’ouverture, qui ont voulu nous apporter leur

soutien, parce qu’ils se retrouvent dans les valeurs que nous défendons. Un des grands défis pour notre liste est de continuer à faire entendre la voix des plus fragiles. »

Et pour véhiculer les valeurs de la liste, un slogan : Tous Ixellois ! Allemaal Elsene !

« Nous pouvons être fiers d’avoir toujours contribué, par notre présence politique à Ixelles, à faire de notre commune une commune hospitalière, humaine et solidaire et je pense que cela doit rester notre marque de fabrique. »

La liste PS – Sp.a pourra également compter sur l’expérience de Willy Decourty, Bourgmestre honoraire d’Ixelles et Anne Delvaux, co-Présidente de BinHôme, qui pousseront la liste.