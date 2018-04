Communales 2018: le dossier du stade national, un boulet pour Alain Courtois ? La réponse de Charles Michel

Les libéraux de la Ville ont officiellement lancé ce vendredi la campagne en vue des communales. Alain Courtois en sera la tête de liste.

Les libéraux du MR et de l’Open Vld de la Ville de Bruxelles ont décidé de repartir ensemble en campagne en vue des prochaines élections communales. Le duo des échevins sortants Alain Courtois (MR) et Els Ampe (Open Vld) tirera une liste dont les 19 premiers noms ont été présentés vendredi.

L’événement médiatisé a eu lieu en présence du Premier ministre Charles Michel et du vice-Premier Didier Reynders, par ailleurs président de la régionale bruxelloise du MR. Parmi les 19 candidats présentés, on relèvera la présence aux premières loges des échevins sortants Geoffroy Coomans de Brachène (3ème), Clémentine Barzin (4ème), et David Weytsman (5ème), devenu depuis peu député régional.

Si Alain Courtois est investi en tant que tête de liste, son nom reste lié au fiasco du stade national. Ce dossier n’est-il pas un boulet pour le candidat libéral ? Michel Geyer a posé la question au Premier ministre Charles Michel.

Rédaction et Belga