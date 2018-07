Les commerçants satisfaits des soldes d’été

Les commerçants sont satisfaits des soldes organisés durant le mois de juillet, selon la fédération sectorielle Comeos. Le constat est le même du côté du SNI (Syndicat neutre pour indépendants).

Les affaires ont bien commencé grâce au beau temps: les articles d’été légers, tels que les shorts, les robes et les sandales, se sont bien vendus et ce, qu’ils soient soldés ou qu’ils appartiennent aux nouvelles collections, relève le secteur. Après les deux premières semaines de soldes, les ventes se sont calmées. “Nous avons perdu un week-end de shopping en raison du 21 juillet mais, de manière générale, les commerçants sont satisfaits des soldes en magasins et font état d’un statu quo par rapport à 2017.“, selon Comeos. De son côté, le SNI constate une amélioration par rapport à 2017, avec une hausse du chiffre d’affaire des commerçants de 4% en moyenne.

Les commerçants relèvent cependant une différence entre les ventes en ligne et dans les magasins physiques. Le commerce en ligne enregistre d’excellents résultats, avec une progression de 10% en moyenne par rapport à l’année passée.

Avec Belga

► Interview de Sven NOUTEN, porte-parole du SNI