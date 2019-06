Comment ne pas se perdre dans le monde des cypto-monnaies?

Comment éviter de se perdre dans la jungle des crpto-monnaies et investir sans prendre trop de risques? Le journaliste Gilles Quoistiaux s’est plongé dans cet univers impitoyable et sort un guide tiré de son expérience, adressé à celles et ceux qui comme lui ont espéré multiplier leurs mises.

Gilles Quoistiaux s’était donné trois mois pour investir 5000 euros dans plusieurs crypto-monnaies. Aventure non dénuée de risque : il y en a plus de 2000 et leur cours est très volatile. Au final, le journaliste a perdu 34% de son capital mais connaît dans le moindre détail le monde des crypto-monnaies. “Le secteur est jeune, immature, peu fiable et extrêmement risqué.” “Je n’ai pas voulu être moralisateur, je propose un guide pour accompagner les personnes intéressées. ” Parmi ses conseils : prendre son temps et diversifier ses investissements.

A la différence du Libra, la nouvelle monnaie lancée par Mark Zuckerberg, le Bitcoin “poursuivait une utopie monétaire d’une monnaie décentralisée, détenue par ses utilisateurs se passant des intermédiaires bancaires et financiers. Alors que le Libra a été créé par Facebook et est gouverné par un ensemble d’entreprises technologiques de paiement comme Uber, Visa ou Matercard.”

►”Bitcoin et crypto-monnaies. Le guide pratique de l’investisseur débutant”, de Gilles QUOISTIAUX (Ed. Mardaga)

►M, le mag de la rédaction, en direct du mardi au vendredi à 18h25