Comment faire avec son chien quand le thermomètre grimpe fortement?

Les propriétaires de la capitale, très nombreux puisqu’ils représentent 10% des ménages, doivent s’assurer que leurs chiens s’hydratent suffisamment. Un bitume à 70 degrés peut aussi causer d’importants blessures.

“J’ai l’habitude de beaucoup marcher avec mes chiens. En été, on les hydrate, on prend des gamelles d’eau. Si les chiens ont la force de jouer, ils jouent. Et les autres, ils se posent, ils prennent le frais, ils ont l’habitude de s’allonger”, explique Sébastien Thibaut de Maisières, qui travaille comme dog walker. Pour savoir si la température est raisonnable, il suffit en tout cas de poser votre paume sur le sol pendant cinq secondes. Si vous n’y parvenez pas, votre chien n’y arrivera pas non plus.

Le vétérinaire rappelle que le corps du chien n’est pas adapté aux grosses chaleurs. “L’être humain transpire et il a une grande surface corporelle qui lui permet de facilement thermoréguler. Le chien ne transpire pas et sa seule façon de thermoréguler, c’est d’haleter. C’est une circulation rapide et superficielle qui passe notamment par le nez qui fait donc baisser leur température. Dès lors, ça devient assez inefficace quand la température grimpe très fortement”, indique-t-il.

■ Reportage de Thomas Destreille, Camille Dequeker et Ilias El Mahi.