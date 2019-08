Combien coûte un garage en Région bruxelloise : les plus chers sont à Ixelles

Les communes les plus chères pour l’achat d’un garage se trouvent à la Côte et en Région de Bruxelles-Capitale, selon une étude de la Fédération du notariat (Fednot) publiée mercredi. Knokke-Heist, Nieuport, Blankenberge, Ixelles et Ostende occupent la tête du classement.

Le prix moyen d’un garage (box et places de stationnement) s’élevait à 29.242 euros en Belgique lors du premier semestre de l’année, soit une augmentation de 0,6% par rapport à 2018.

Deux communes du Top 10 des garages les plus chers se situent en Région bruxelloise : Ixelles (43.835 euros par garage) et Bruxelles-Ville (37.325 euros). Ainsi, un garage est en moyenne deux fois plus cher à Ixelles qu’à Anderlecht, selon les données de la Fednot.

Les autres communes les plus chères de Belgique se trouvent principalement sur la Côte.

