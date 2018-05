Colruyt rappelle des éclairs pour présence possible de petits morceaux de métal

Colruyt Group a décidé de retirer les éclairs au chocolat Boni Selection (deux pièces 190 grammes) de la vente, car de petits morceaux de métal ont été trouvés dans le produit, a indiqué la chaîne de supermarchés vendredi dans un communiqué.

Il s’agit du produit portant le numéro d’article 45723 et les dates limites de consommation 20 mai, 21 mai et 22 mai, acheté après le 15 mai 2018. Les éclairs ont été vendus chez Colruyt, Colruyt Luxembourg, OKay, OKay Compact et Collect&Go.

Colruyt Group demande aux consommateurs de ramener le produit en magasin où ils seront remboursés. Pour plus d’informations, les clients peuvent appeler le 02/345.2345.

Belga