Citroën célèbre ses 100 ans à Autoworld

La célèbre marque aux chevrons fête son centenaire et dévoile ses plus beaux véhicules à Autoworld, au Cinquantenaire.

Créée en juin 1919, la marque Citroën a dévoilé au fil des années de nombreuses voitures mythiques sur les routes françaises et belges : la 2CV, la DS, la BX et bien d’autres. À l’occasion des cent ans du constructeur français, Autoworld expose ses plus grands modèles de ce jeudi 27 juin jusqu’au 3 septembre prochain. L’exposition revient notamment sur les innovations avant-gardistes de Citroën, notamment sur la plan technique, sur la collaboration de la marque française avec Maserati, ou encore l’investissement du groupe au sein des compétitions sportives automobiles.

■ Images et interview de Nicolas Franchomme.