Le trafic ferroviaire est suspendu depuis 16h jeudi entre Gand et Bruxelles, a indiqué la SNCB. Un train est par ailleurs bloqué sur la ligne reliant Genk et Blankenberge et les passagers doivent être évacués.

Ces problèmes s’expliquent par des dégâts à la caténaire dans la région de Welle, en Flandre orientale, précise la SNCB.

Des retards sont donc à prévoir et des trains seront supprimés.

Belga