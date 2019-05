Cinq personnes arrêtées judiciairement après la manifestation des Gilets jaunes

Le parquet de Bruxelles a déclaré lundi en fin de matinée que cinq personnes avaient été arrêtées judiciairement sur les quelque 350 personnes interpellées dimanche près de la gare du Nord à Bruxelles, parmi lesquelles de nombreux Gilets jaunes.

“Cinq personnes ont été arrêtées judiciairement, trois pour détention d’armes illégales, une pour rébellion et une dernière à la suite d’un signalement pour d’autres faits“, a déclaré lundi le porte-parole du parquet de Bruxelles, Denis Goeman. Dimanche après-midi, la police de Bruxelles Capitale-Ixelles a interpellé quelque 350 personnes dont de nombreux Gilets jaunes, près de la gare du Nord à Bruxelles

Un appel à manifester dimanche avait circulé sur les réseaux sociaux, jour où les électeurs de 21 Etats membres de l’Union européenne votaient pour renouveler le Parlement européen. Quelques centaines de Gilets jaunes ont répondu à l’appel mais comme les organisateurs n’avaient pas demandé d’autorisation, la police est intervenue pour contenir le rassemblement sur la place Simon Bolivar, devant la Gare du Nord à Bruxelles.

Des dizaines d’agents du service d’intervention ont encerclé les manifestants avant de les interpeller un à un, sans rencontrer beaucoup de résistance. Un groupe de manifestants s’est toutefois rassemblé à l’extérieur du cordon de police et s’est dirigé vers le piétonnier, vandalisant au passage du mobilier urbain. Le groupe s’est ensuite dispersé dans les rues autour de la Grand-Place et quelques Gilets jaunes de ce groupe se sont dissimulés dans un magasin de montres. La police les a néanmoins trouvés et les a extraits un à un.

Source/Image: Belga