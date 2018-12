Cinq hockeyeurs des Red Lions seront élus citoyens d’honneur de la commune d’Uccle

Cinq joueurs des Red Lions, qui ont couronné la Belgique d’un titre de championne du monde en Inde à la mi-décembre, seront sacrés citoyens d’honneur d’Uccle, écrivait lundi La Capitale. L’information a été confirmée à l’agence Belga. La commune bruxelloise décernera cette distinction aux hockeyeurs Simon Gougnard, Cédric Charlier, Tom Boon, Victor Wegnez et Augustin Meurmans.

Boris Dilliès l’avait annoncé sur le plateau Les Experts, la décision doit elle, être entérinée lors du conseil communal du 24 janvier. La cérémonie sera ensuite organisée dans le courant du mois de février.

Les cinq joueurs ont tous un lien particulier avec la commune: Simon Gougnard et Cédric Charlier sont Ucclois, ce dernier joue d’ailleurs toujours au Royal Racing Club de Bruxelles. Tom Boon, Augustin Meurmans et Victor Wegnez ne résident pas dans cette commune du sud de Bruxelles mais évoluent toutefois au Racing. Le bourgmestre de la localité, Boris Dilliès (MR), n’hésite d’ailleurs pas à comparer Uccle à une petite “capitale du hockey, avec nos quatre grands clubs à savoir le Royal Leopold Club, le Racing, le Wellington et le Royal Uccle sport. C’est dans nos gènes.“

Les cinq hockeyeurs recevront leur titre de citoyen d’honneur aux côtés d’autres personnalités, telles que le Prix Nobel de Physique Francois Englert, le dessinateur Jean Van Hamme ou encore le chanteur Salvatore Adamo.

Belga, La Rédaction en ligne