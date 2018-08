Cinéma : le plus grand studio sous-marin verra le jour à Vilvorde au mois de janvier

Le chantier du plus grand studio sous-marin d’Europe a débuté à Vilvorde. D’une profondeur de 10 m et d’une superficie de 1250 m² d’eau, le lieu vient combler un manque dans ce domaine cinématographique précis. Il disposera d’un équipement technique dernier cri, permettant la réalisation de vagues d’un mètre de haut, ou de pluies torrentielles. Les installations de sécurité sont perfectionnées : le tournage de scènes sous-marines peuvent comporter en effet un certain degré de risque. Il devrait être prêt dans le courant du mois de janvier.

► Reportage de Camille Tang Quing et Frederic Du Henau

(Photo : Lites)