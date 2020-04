Cinema : la fréquentation en salles des films belges francophones a baissé de 39% en 2019

Les films d’initiative belge francophone ont attiré 673.466 spectateurs dans les salles nationales et françaises en 2019 contre 1.104.657 entrées en 2018, soit un recul de 39 pc, annonce vendredi le Centre du cinéma et de l’audiovisuel (CCA) de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) dans son bilan annuel.

Malgré une légère hausse du nombre de sorties de films belges francophones, “la baisse (en termes d’entrées) est particulièrement marquée en Belgique (-61%) car l’année 2018 avait été exceptionnelle, notamment grâce aux succès de ‘Mon ket’ et ‘Ni juge ni soumise’“, explique le Centre du cinéma et de l’audiovisuel. “En France, la chute est moins forte (-30%) mais elle succède à une année 2018 moins éclatante et déjà en baisse par rapport à 2017 (-11%)“, précise l’instance.

Au cumul des entrées Belgique et France, le classement est dominé par le programme de courts métrages d’animation “Loups tendres et loufoques” (233.000 entrées), “Le jeune Ahmed” des Dardenne (185.000) et “Les ritournelles de la chouette” (72.000), un autre programme de courts métrages d’animation. “Ce top 3 a obtenu des résultats très inférieurs à ceux du trio de l’an passé, qui était composé de Mon ket (410.000 entrées), Ni juge, ni soumise (279.000) et Nos batailles (232.000)“, pointe le CCA.

Sur une enveloppe budgétaire totale de 30,33 millions d’euros en 2019 (20 millions apportés par la Fédération Wallonie-Bruxelles et 10,33 millions constitués d’apports extérieurs), 9,49 millions ont été mis à disposition de la Commission de sélection des films. Cette dernière a examiné, au cours de l’année dernière, 578 projets (contre 526 en 2018) et en a soutenu 141 (130 en 2018). En ce qui concerne les longs métrages, 21 œuvres en écriture, 4 en développement et 24 en production, dont “Inexorable” de Fabrice du Welz, “Les intranquilles” de Joachim Lafosse et “Les tortues” de David Lambert, ont été retenues. Par ailleurs, 23 courts métrages de fiction, 59 documentaires, 6 films expérimentaux et 4 longs métrages réalisés dans des conditions de production légères ont reçu un soutien financier.

Concernant les séries, un montant de 3,61 millions d’euros a été investi par la FWB et la RTBF via leur fonds dédié à ce créneau. En 2019, le Centre du Cinéma reste le deuxième partenaire financier des films majoritaires belges francophones, son apport représentant 21,12%, derrière le tax shelter à 32,83%, souligne encore le CCA dans son bilan.

En parallèle, l’instance a continué d’investir dans la promotion des films à hauteur de 542.995 euros (en hausse de 6,7 pc par rapport à l’année 2018). Malgré une fréquentation en salles en recul, les œuvres belges ont continué de rayonner dans les festivals puisqu’elles ont enregistré l’an dernier plus de 2.000 sélections et 250 prix à travers le monde. Au Festival de Cannes, “Nuestras Madres” de César Díaz a ainsi notamment remporté la Caméra d’or et “Le jeune Ahmed” des frères Dardenne le Prix de la mise en scène. “Le court métrage ‘Une sœur’ de Delphine Girard a atteint quant à lui les nominations aux Oscars, une performance inédite!“, rappelle le CCA.

Belga (Photo : Belga)