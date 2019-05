Christos Doulkeridis : “La montée d’Ecolo est une avancée énorme”

Le bourgmestre Ecolo d’Ixelles commente aussi la percée de l’extrême droite en Flandre.

Le bourgmestre d’Ixelles ne figurait pas sur les listes Ecolo lors des scrutins de ce 26 mai mais il a évidemment suivi de près la campagne de son parti. Selon les sondages à la sortie des urnes, Ecolo serait au coude-à-coude avec le MR au parlement bruxellois, derrière le PS. La “vague verte” attendue n’aurait donc finalement pas déferlé sur la capitale. “Ce qui est clair c’est que le mouvement est clairement positif (…) C’est une avancée énorme (…) Cela montre l’ouverture“, analyse Christos Doulkeridis.

Il commente par ailleurs la percée qui semble se dégager de l’extrême droite en Flandre : “C’est une très mauvaise nouvelle. Quand on tapisse le débat public par des messages sur l’exclusion et des caricatures comme l’a fait la N-VA, ça flatte des partis d’extrême et c’est ce qu’il se passe aujourd’hui“.

Rédaction