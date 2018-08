Le chômage toujours en baisse à Bruxelles

Bruxelles comptait fin juillet 90.673 chercheurs d’emploi, un nombre en baisse de 2.323 unités ou 2,5% sur un an, a annoncé jeudi Actiris. Le taux de chômage dans la capitale est en baisse pour le 45e mois consécutif et s’élève à 16,2%, le niveau le plus bas depuis l’an 2000.

Le mois de juillet est caractérisé par 10.979 entrées dans le chômage (9.561 réinscriptions et 1.418 nouvelles inscriptions) contre 8.847 sorties, soit une augmentation sur une base mensuelle du nombre de demandeurs d’emploi inoccupés (DEI) de 2.132 personnes (+2,4%). Dans le détail, on comptait fin juillet dans la région bruxelloise 63.612 chercheurs d’emploi demandeurs d’allocations, 3.570 jeunes en stage d’insertion professionnelle et 23.491 autres chercheurs d’emploi inscrits librement ou obligatoirement.

Le chômage des jeunes, en baisse continue depuis 62 mois, atteint quant à lui un taux de 20,6%. Bruxelles compte 7.893 jeunes chercheurs d’emploi, le nombre le plus bas depuis la création de la Région de Bruxelles-Capitale en 1989. Parmi les 90.673 demandeurs d’emploi inoccupés inscrits en juillet 2018, 13.426 sont usagers du CPAS (soit 14,8% du total des DEI). Ce pourcentage est plus élevé parmi les jeunes: sur les 7.893 jeunes DEI, 2.080 sont usagers du CPAS, soit 26,4%.

Enfin, Actiris a reçu un total de 17.008 offres d’emploi en juillet. Le nombre d’offres concernant des postes de travail situés en Région bruxelloise s’élevait à 5.715.

