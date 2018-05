Charles Michel: “Je ne savais pas que Bart De Wever s’intéressait autant à la Belgique”

Sur le plateau d’une émission flamande, le président de la N-VA a expliqué qu’il n’excluait pas de devenir Premier ministre.

Présent ce samedi à la fête de l’Iris, Charles Michel a réagi aux déclarations de Bart De Wever. Le président de la N-VA n’excluait alors pas de devenir Premier ministre. “Si nous sommes confrontés à une montée de la gauche en Wallonie, je pense que nous devrons le plus vite possible mener le basculement vers le confédéralisme. S’il est nécessaire que je prenne le leadership pour mener ce processus, ils peuvent sans problème me retirer temporairement de l’hôtel de ville pour ce faire“, expliquait-il.

Ce samedi, Charles Michel a donc réagi, note Le Soir. “Je ne savais pas que Bart De Wever s’intéressait autant à la Belgique“. Interrogé par la RTBF, le Premier ministre renchérit: “Si Bart De Wever est prêt à abandonner à Anvers, et s’il est tombé à ce point amoureux de la Belgique, c’est plutôt amusant.”

T.D.