Charles Michel devra attendre jeudi pour voir s’il a la confiance de la chambre

Le premier ministre a fait savoir qu’il proposerait des 12e provisoires puisque le budget ne sera pas adopté ce jeudi.

“Le trait est tiré, sous-entendu sur sa coalition avec les nationalistes flamands”, rapporte Michel Geyer. Après les discussions, les députés ont demandé une pause et ont menacer de déposer une motion de méfiance. La N-VA comme Ecolo-Groen sont visiblement prêts à aller jusqu’au bout de la démarche.

Charles Michel, lui, propose une coalition des bonnes volontés avec deux mesures: l’augmentation de 36 euros nets par mois des bas et moyens revenus et deux enveloppes budgétaires importantes de 300 millions en 2019 et 700 millions d’euros en 2020 en faveur du pouvoir d’achat. Pour les mois à venir, il propose de fonctionner avec les 12e provisoires afin de ne pas trop engager le gouvernement. Charles Michel ne souhaite en tout cas pas aller vers des élections anticipées.

► Reportage de Michel Geyer et Yannick Vangansbeek