Charles Michel répond à Bart De Wever: “Le chantage ne m’impressionne pas”

Le Premier ministre a répondu ce lundi matin aux propos tenus par Bart De Wever ce dimanche soir. Le président de la N-VA assurait que son parti se retirerait de la majorité gouvernementale si les partenaires réclamaient la démission de Theo Francken.

“Le chantage ne m’impressionne pas, les menaces non plus, ni les provocations [du CD&V]“, a expliqué ce lundi matin Charles Michel sur les ondes de Bel RTL. Le Premier ministre répond ainsi à Bart De Wever, qui assurait ce dimanche soir que la N-VA quittera le gouvernement si les partenaires de la majorité demandent la démission du secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration actuellement empêtré dans la polémique autour du rapatriement de migrants soudanais. Plus tôt dans la journée Eric Van Rompuy (CD&V) laissait quant à lui comprendre que le chef du gouvernement fédéral était devenu “la marionnette” de la N-VA, révélant d’évidentes tensions au sein de la suédoise.

“La question de l’Asile mérite bien mieux que des querelles d’égo, a recadré Charles Michel. Elle mérite notamment que nous protégions nos frontières“, a-t-il expliqué tout en défendant une politique d’asile “ferme et humaine“.

“L’enquête ne porte pas sur la démission de Theo Francken”

Avant d’évoquer une hypothétique démission de son secrétaire d’Etat, Charles Michel explique attendre les résultats de l’enquête indépendante sur des traitements inhumains qu’auraient subis des migrants soudanais rapatriés chez eux: “Le but est d’enquêter et de vérifier comment nous pourrions tirer des conclusions (…) L’enquête ne porte pas sur la démission de Theo Francken“.

La N-VA est-elle un partenaire de gouvernement loyal? Charles Michel répond à demi-mot: “Sur de nombreux sujets, nous arrivons à prendre des décisions pour rendre le pays plus stable et plus solide.” Il reconnaît toutefois des divergences, notamment sur l’accord sur la sortie du nucléaire: “Je note qu’il y a une divergence aujourd’hui, mais nous allons poursuivre le travail“.

T.D., Photo Belga