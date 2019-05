Chaque jour, 600.000 personnes regardent les télévisions locales

Depuis 40 ans, les télévisions locales sont devenues le point de référence de milliers de Belges pour l’information locale et régionale. Pour mieux répondre à l’attente du public, les télévisions locales ont commandé une étude d’audience pour l’ensemble de leurs médias (télévision, internet et réseaux sociaux). Chaque jour, 600.000 personnes s’informent via ces médias.

L’étude d’audience a été réalisée par les sociétés Dedicated Research pour BX1 et AQRate pour les 11 télévisions locales wallonnes, entre décembre 2018 et avril 2019, sur un panel de 5.000 personnes interrogées.

Avant tout, les télés locales se trouvent dans le top 3 des médias préférés du public. De part leur sérieux, elles ont réussi à se forger une réputation de qualité. Et cela se ressent dans les audiences. Chaque jour, 600.000 francophones regardent les télés locales. 16% les regardent de manière quotidienne. Près de la moitié des téléspectateurs ont moins de 50 ans. Près de 25% des spectateurs consomment le média sur leur télévision et sur internet. Ce chiffre monte à 33% auprès des 16-34 ans.

Sur les réseaux sociaux, ce sont plus de 65.000 personnes qui les suivent sur Twitter, 22.000 sur Instagram et 378.000 sur Facebook.

V.Lh. – Photo: Télés Locales