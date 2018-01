Chantier Reyers : le premier des six tunnels, entre l’E40 et Meiser, ferme dès ce samedi

Le fameux chantier de rénovation des tunnels Reyers entre dans une nouvelle phase dès ce samedi matin. Les premiers travaux concerneront le tunnel reliant l’E40 à Meiser, avant la poursuite du chantier sur les autres tunnels du quartier.

Le chantier a débuté le 8 janvier dernier, mais ne perturbait pas encore le trafic automobile à grande échelle dans le quartier. C’est le tunnel reliant l’E40 depuis Liège vers Meiser qui ferme ses portes dès ce samedi matin. Il va être totalement détruit et reconstruit dans les trois mois.

Le tunnel de l’E40 vers le centre et le tunnel Belliard vers l’E40 resteront ouverts pendant les travaux. Pendant la rénovation, les quatre tunnels ne seront jamais fermés simultanément. Une fois qu’un tunnel est rénové, il sera opérationnel 24h sur 24. Les travaux auront lieu de 7h à 20h.

Les tunnels doivent pour rappel être rénovés suite à des inspections menées en 2016. Durant ces travaux, les services régionaux vont en outre en profiter pour réduire la largeur des trémies. Le permis d’urbanisme a en effet été délivré après enquête publique.

Un plan de déviation a été mis en place en accord avec les communes et zones de police concernées. Les autorités proposent ainsi de privilégier l’entrée dans Bruxelles en provenance du Ring, via le boulevard Léopold III ou l’avenue de Tervueren. Des messages seront aussi déployés sur le Ring de Bruxelles pour signaler les temps de parcours aux usagers de la route. En outre, les autorités proposent d’également utiliser les transports en commun dans la zone et aux gares de Meiser et Etterbeek.

Les piétons, pour leur part, pourront traverser le boulevard Reyers via une plateforme provisoire installée au-dessus de la rue. Les personnes à mobilité réduite pourront, elles, passer par la station de métro Diamant pour traverser le boulevard (la station restera ouverte 24 heures sur 24 durant les travaux).

Différents bus déviés dès ce lundi

Suite à ce chantier de grande ampleur, de nombreux bus passant par Diamant et le boulevard Reyers sont déviés, annonce la STIB. Le bus 12 qui permet de se rendre à l’aéroport de Zaventem sont déviés entre les arrêts Diamant et Genève via la place Meiser et l’avenue Frans Courtens. L’arrêt Diamant est déplacé à l’arrêt de la ligne de bus 29 en direction de Hof ten Berg. Le bus 12 en direction de Bruxelles est, lui, dévié localement à hauteur de l’arrêt Diamant.

Le bus 21 en direction de Brussels Airport, est dévié entre les arrêts Diamant et Colonel Bourg et prend l’itinéraire des lignes de bus 29 (entre Diamant et Heydenberg) et 80 (entre Heydenberg et Colonel Bourg). Aucun arrêt n’est desservi sur cet itinéraire, et l’arrêt RTBF n’est provisoirement pas desservi. Les bus 21 en direction de Luxembourg sont, eux déviés entre les arrêts Divin Sauveur et Diamant.

Le bus 79 en direction de Crainhem sont déviés entre les arrêts de Jamblinne de Meux et Colonel Bourg via le square Plasky et l’avenue du Diamant, avant de suivre l’itinéraire des lignes de bus 29 (entre Diamant et Heydenberg) et 80 (entre Heydenberg et Colonel Bourg). Les arrêts Plasky et Diamant sont desservis, l’arrêt Victor Hugo reste desservi par le bus 28.

Les lignes de bus 28, 29 et N05, qui desservent également Diamant, circulent normalement.

■ Reportage de Martin Caulier et Charles Carpreau.