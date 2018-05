Chantier fantôme sur l’avenue Louise: Bruxelles Mobilité va réparer la voirie dans les prochains jours

Une réunion a eu lieu ce jeudi entre Bruxelles Mobilité et Vivaqua.

Depuis une quarantaine de jours, un affaissement de chaussée bloque une bande de circulation sur l’avenue Louise, relations-nous ce mercredi dans nos éditions. Des panneaux signalétiques ont été installés mais personne ne sait qui gère ce chantier. Est-ce Bruxelles Mobilité, Vivaqua, la Région bruxelloise? Tout le monde se rejette la balle.

Une situation qui exaspère les commercants et les riverains qui souffrent de ce chantier fantôme.

Ce jeudi, une réunion a eu lieu entre Bruxelles Mobilité et Vivaqua, nous a indiqué l’administration bruxelloise. “Vivaqua conteste l’expertise que nous avons fait réaliser et veut s’enfoncer dans une bataille d’experts“, nous a indiqué Camille Thiry, sa porte-parole. “Vu la détresse des commerçants et pour restaurer la mobilité, nous allons effectuer les réparations dans les prochains jours et on enverra la facture à qui de droit pour la suite“, a-t-elle conclu.

Rédaction