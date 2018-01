La chanteuse Blanche remporte le Mia du hit de l’année pour “City Lights”

Ellie Delvaux, mieux connue sous son pseudonyme Blanche, a remporté mardi le Mia de la chanson de l’année pour le titre “City Lights” lors de la soirée de remise des Music Industry Awards, prix flamands de la musique, au Palais 12 à Bruxelles. Plus tôt dans la soirée, elle a également remporté le titre de révélation de l’année.

La chanteuse s’est fait connaître en participant à l’émission “The Voice Belgique” sur la RTBF avant de représenter le pays à l’Eurovision de la chanson en mai 2017 où elle est arrivée 4e avec “City Lights”.

Aux Mia’s, Blanche concourrait aux côtés des chanteurs Milo Meskens (“New Beginning”), Regi (“Where did you go”) et Van Echelpoel (“Zietemduun”). Le vote du public a permis de les départager.

Il s’agit de la 11e édition des Mia’s qui sont organisés par la chaîne publique flamande VRT et Kunstenpunt, l’organisation pour le développement des arts et de la musique en Flandre et à Bruxelles.

Avec Belga