Avec la chaleur et la sécheresse, les terrains de foot souffrent

Avec la chaleur et la sécheresse de ces dernières semaines, les terrains de foot souffrent. Et ce sont les joueurs qui pâtissent le plus de cette situation. Le ballon rebondit plus que d’habitude, les appuis des joueurs souffrent, sans compter la poussière qui se dégage lors des matchs. “On sent des douleurs importantes au niveau du dos après les matchs“, confient d’ailleurs certains joueurs.

Certains clubs ont par ailleurs les moyens d’arroser les terrains pour conserver une pelouse en bon état. C’est le cas à Jette, où le terrain est copieusement arrosé grâce à un coup de pouce de Vincent Kompany.

► Un reportage de Marie-Noëlle Dinant, Thomas Destreille et Marjorie Fellinger