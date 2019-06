Cet été, les vacanciers préconisent de plus en plus le train

Si l’aéroport de Zaventem s’annonce bien rempli ce week-end à l’occasion des vacances d’été, le train est également plébiscité dès ce vendredi.

Les vacances d’été s’annoncent dès ce week-end, et certains en profitent déjà pour découvrir de nouvelles destinations au soleil. Mais l’avion n’est plus le seul point d’attraction des voyageurs. Face aux enjeux environnementaux, certains décident plutôt de privilégier le train pour leurs voyages. La SNCB a notamment augmenté son offre pour la côte belge ce week-end et cet été, propose de nouveaux trains pour accéder aux festivals et grands événements de l’été comme le Tour de France à Bruxelles. Et le pass Interrail, qui permet de voyager en train à travers toute l’Europe, connaît un large succès cette année.

Pour connaître l’offre complète de la SNCB durant les vacances, rendez-vous sur son site officiel.

■ Reportage de Cyprien Houdmont et Paolo Coen.