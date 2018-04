C’est parti pour la semaine bruxelloise de la nature: des promenades et projections de films jusqu’au 1er mai

Du 21 avril au 1er mai 2018, l’ASBL Bruxelles Nature donne l’occasion au public bruxellois, et d’ailleurs, de découvrir toute la beauté et la fragilité de la nature sur le grand écran du Cinéma Aventure et de l’observer dans de nombreux espaces verts bruxellois !

Au programme: plusieurs projections de films (courts et longs métrages) sur le thème de la nature évidemment, mais aussi des balades et visites guidées organisées dans différents endroits de Bruxelles. Egalement, l’avant-première du film belge “Blue”, dans les salles le 2 mai mais diffusé le 29 avril au Cinéma Aventure.

Une grande journée d’excursions le dimanche 29 avril avec Discover the green side of Brussels est aussi organisée. Elle met à l’honneur 5 sites semi-naturels emblématiques bruxellois : le Moeraske, le Kauwberg, le Vogelzang, le Scheutbos et le Val du Bois des Béguines.

• En duplex: Camille Tang Quynh avec Hortense De Brouwer, co-organisatrice