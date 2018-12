C’est parti pour l’édition 2018 de Viva for Life depuis la Grand-Place de Nivelles

Les animateurs Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Adrien Devyver ont été enfermés lundi soir dans le “cube de verre” de l’opération Viva for Life. Le parrain de cette sixième édition de l’opération menée par la RTBF pour récolter des fonds au profit des associations luttant contre la pauvreté infantile est François Damiens.

Vers 20h40, l’acteur et réalisateur belge François Damiens a fermé la porte du studio aménagé sur la Grand-Place de Nivelles, où les trois animateurs devront assurer 144 heures de direct non stop en radio, jusqu’à dimanche soir, pour mobiliser les donateurs.

L’objectif de cette sixième opération est de battre le record de dons établi l’an dernier à 4.115.330 euros. Jusqu’à dimanche soir, la RTBF assurera non seulement un direct radio permanent depuis Nivelles mais aussi des émissions de télévision quotidienne, et une présence continue sur les réseaux sociaux.

Des concerts gratuits auront lieu tous les soirs sur la Grand-Place de Nivelles, et les animateurs devront relever divers défis durant six jours et six nuits. Depuis la création de l’opération en 2013, plus de 14 millions d’euros ont été récoltés grâce à Viva for Life, ce qui a permis d’aider 356 projets élaborés au sein de 190 associations actives en Wallonie et à Bruxelles pour lutter contre la précarité infantile.

L’opération avait été lancée lorsque des statistiques ont révélé qu’en Fédération Wallonie-Bruxelles, un enfant sur quatre grandit dans une famille qui vit sous le seuil de pauvreté.

Belga