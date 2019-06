C’est la journée la plus chaude de la semaine

Aujourd’hui, le temps sera à nouveau assez ensoleillé avec aussi par moments des passages nuageux, selon les prévisions de l’IRM. Les maxima seront en hausse et oscilleront entre 28 ou 29 degrés à la mer et 34 degrés en Campine. Dans l’intérieur des terres, le mercure dépassera les 30 degrés pratiquement partout.

Le vent faible à modéré de sud-est s’orientera dans l’après-midi au nord-ouest, dans le nord du sillon Sambre et Meuse. Sur le sud-est du pays, toutefois, il restera faible mais deviendra variable.

Ce soir et cette nuit, le ciel deviendra peu nuageux à serein. Mercredi aussi sera marqué par un temps ensoleillé sur la majeure partie du territoire. En tout début de matinée, l’IRM prévoit cependant de la grisaille sur le nord-ouest du pays; celle-ci se lèvera rapidement mais la région côtière pourrait conserver un temps brumeux durant le reste de la journée. Les températures seront très contrastées entre la Côte où les maxima dépasseront difficilement la barre des 20 degrés, et la Lorraine belge où le mercure atteindra entre 31 et 34 degrés.

