C’est confirmé, les soldes d’été sont reportées au mois d’août

La Chambre a approuvé à l’unanimité, mercredi en séance plénière, une proposition de loi du MR, de l’Open Vld et du CD&V qui reporte l’ouverture des soldes au 1er août.

De nombreuses organisations représentatives des indépendants et des commerçants telles que l’UCM, le SNI, Unizo, ModeUnie et Creamoda ou encore l’association de défense des consommateurs Test-Achats avaient plaidé pour ce report des soldes. La mesure était également soutenue par les ministres des Indépendants et de l’Économie, Denis Ducarme et Nathalie Muylle.

« Nos commerçants sont bien entendu fortement impactés par les conséquences de l’épidémie de coronavirus. Le report des soldes permettra de les soutenir concrètement en leur permettant de mieux gérer leurs stocks”, explique le ministre des PME et des Indépendants, Denis Ducarme.

Par ailleurs, la période d’attente, c’est-à-dire la période avant les soldes au cours de laquelle les annonces de remises sont interdites, s’étalera comme d’habitude un mois avant les soldes (c’est-à-dire du 1er juillet au 31 juillet) afin d’éviter de créer une concurrence déloyale entre les grandes chaînes et les petits indépendants dès la reprise des activités.

D’après un sondage de l’UCM, 61% des commerçants wallons et bruxellois seraient demandeurs d’un tel report alors que 17% seraient favorables au maintien d’un statu quo.

Avec Belga