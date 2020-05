Certains grands-parents à nouveau autorisés à garder leurs petits-enfants

Certains grands-parents peuvent désormais, à nouveau, garder leurs petits-enfants, à des conditions strictes, a annoncé ce dimanche Wouter Beke, ministre flamand en charge notamment de la Santé publique, relayant une information partagée sur le site info-coronavirus.be.

Ainsi, il est indiqué que certains grands-parents pourront désormais garder leurs petits-enfants, à la triple condition de ne pas faire partie d’un groupe à risque (65 ans et +, problèmes de santé, etc) et de faire partie de la bulle sociale (les quatre personnes choisies). La virologue Erika Vlieghe, experte engagée dans la stratégie de sortie du confinement, a également ajouté que les grands-parents en question ne peuvent pas être membre du personnel soignant.

De même, Yves Stevens, porte-parole du centre de crise, a ajouté que les petits-enfants ne sont pas censés passer la nuit chez leurs grands-parents.

L’information a été relayée, ce dimanche, par le ministre flamand Wouter Beke, qui a commenté, dans un tweet qu’il s’agissait “d’une bonne nouvelle pour les familles et qu’il s’agira d’une soutien supplémentaire pour beaucoup d’entre-elles“.

Grootouders die niet tot de risicogroep behoren mogen weer op de kleinkinderen passen als ze in de gekozen sociale bubbel zitten. Dat is nu verduidelijkt in de FAQ van https://t.co/6thv1dTemq. Goed nieuws voor heel wat families en ook extra ondersteuning voor veel gezinnen. pic.twitter.com/UBSjN9B4nF — Wouter Beke (@wbeke) May 17, 2020

