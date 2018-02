Cérémonie des Magritte: Emilie Dequenne sacrée meilleure actrice, Peter Van den Begin meilleur acteur

Emilie Dequenne a déjà été récompensée par deux fois dans cette catégorie pour “À perdre la raison” et “Pas son genre”.

Emilie Dequenne a été consacrée “Meilleure actrice” pour son rôle dans le film “Chez nous” samedi soir lors de la huitième cérémonie des Magritte du Cinéma, les prix qui récompensent le meilleur du 7e art belge.

Elle faisait face à Cécile de France (“Otez-moi d’un doute”), Fiona Gordon (“Paris pieds nus”) et Lucie Debay (“King of the Belgians”). Emilie Dequenne a déjà été récompensée par deux fois dans cette catégorie pour “À perdre la raison” et “Pas son genre”.

Le Magritte du “Meilleur acteur” a été attribué à Peter Van den Begin pour son rôle dans “King of the Belgians”. Il concourrait contre Jérémie Renier (“L’amant double”), Matthias Schoenaerts (“Le fidèle”) et François Damiens (“Otez-moi d’un doute”).

