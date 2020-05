Cent œuvres d’art aux enchères pour soutenir la recherche contre le coronavirus

Cent œuvres d’art contemporain et de design sont mises aux enchères dès ce mardi pour soutenir la recherche contre le Covid-19, a annoncé par communiqué le Fonds Erasme pour la recherche médicale, à l’initiative du projet avec le designer Charles Kaisin.

Intitulée Art & Act for Erasmus Research Covid-19, la vente se déroule en ligne uniquement, sur le site de la maison de ventes Cornette de Saint Cyr Belgique. Les amateurs de sculptures, dessins, photographies et autres objets design ont jusqu’à dimanche 20h00 pour se faire connaître. Chaque œuvre sera ensuite adjugée au plus offrant. Les lots ont été collectés “grâce à la générosité de nombreuses galeries et artistes de renom qui ont accepté de soutenir cette vente solidaire“, précisent les organisateurs.

Leur mise de départ est comprise entre 100 et 25.000 euros. L’entièreté des fonds récoltés sera allouée à des projets de recherche médicale pour lutter contre le coronavirus.

Ces projets doivent aider à mieux comprendre le virus pour le contenir et développer des traitements. Des collaborations avec d’autres centres de recherche belges et internationaux seront également favorisées, précise le Fonds Erasme.

Belga