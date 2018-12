Céline Delforge (Ecolo) arrête la politique pour courir vers une nouvelle vie

La députée bruxelloise écolo a décidé de ne pas se représenter en mai 2019. arrivée en politique à l’âge de 24 ans, elle a décidé de démarrer une nouvelle vie.

Elle a débuté sa carrière comme attachée parlementaire de Vincent Decroly. Quelques années plus tard, elle se frotte elle-même au verdict de l’électeur et elle devient conseillère communale à la Ville de Bruxelles avant de déménager pour Ixelles. En 2004, alors âgée de 28 ans, Céline Delforge devient députée régionale. Ses matières de prédilection sont la mobilité, les travaux publics comme les viaducs.

Mais aujourd’hui, elle a décidé d’arrêter. Depuis quelque temps, elle a repris des études pour se construire une nouvelle vie. Elle souhaite aussi s’occuper plus de ses enfants, s’accorder plus de temps. Mais elle ne rangera pas au placard ses convictions et poursuivra son engagement pour l’environnement.

► Portrait de David Courier et Lionel Callewaert