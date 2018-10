Un cas de tuberculose à la Tour des Finances : la communication pointée du doigt

Un cas de tuberculose a été déclaré en mai dernier à la Tour des Finances. “Les membres du personnel n’ont absolument pas été informés” dénonce un internaute via notre bouton “Alertez-nous”. “Malgré tout ce qu’on a mis en place, les gens passent à côté de l’information” se défend Florence Angelici, porte-parole du SPF Finances.

En mai dernier, une employée est infectée par la tuberculose à la Tour des Finances, située Boulevard du Jardin Botanique à Bruxelles. “L’information a été transmise au service des Ressources Humaines. Tous les collègues directs, c’est-à-dire 40 personnes, ont été testés” explique Florence Angelici, porte-parole du SPF Finances.

Mais pour l’internaute, “Ce que l’administration ne dit pas, c’est que les membres du personnel n’ont absolument pas été informés”. Il dénonce “la gestion calamiteuse”. D’après lui, “quelques personnes auraient pu bénéficier d’un examen médical. Mais ce n’est absolument pas le cas de tous ceux qui travaillent à ces étages”.

A cela, la porte-parole du SPF Finances répond : “Début septembre, tous les chefs de service ont reçu un mail avec plus d’explications et que faire en cas de contamination. Fin septembre, deux séances d’information ont été données pour les collègues directs. De plus, une nouvelle rubrique sur le site internet a été créée”.

La tuberculose est une maladie contagieuse. Sa propagation par voie aérienne inquiète le membre du personnel qui dénonce cette situation. “Peut-on imaginer que les bactéries se limitent à certains étages ? Ne voyagent-elles pas également avec l’air et les personnes ? Les ascenseurs n’ont-ils pas été empruntés par les malades ? Les malades n’ont-ils pas été visités à leur bureau par des collègues d’autres étages ou par le public ? Les malades ou porteurs de la maladie n’ont-ils pas mangés au restaurant d’entreprise du SPF Finances ?”.



A cette inquiétude, la porte-parole répond, “Ce n’est pas Ebola, il faut être longtemps en contact avec la personne pour l’attraper”.

La tuberculose se propage par contact avec des sécrétions contaminées par la bactérie. Autrement dit, elle se transmet par contact avec des gouttelettes de salive éjectées par le malade lorsqu’il tousse, éternue ou crache.