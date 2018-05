Carrefour rappelle des blenders chauffants

Par mesure de sécurité, Carrefour procède au rappel de blenders chauffants de la marque “Carrefour Home” vendus dans ses rayons appareils ménagers, en raison d’un risque de brûlure, a annoncé la chaîne de supermarchés lundi dans un communiqué.

Le modèle porte le numéro HSPM800-15 et le code-barre 3613866177389. Les clients concernés sont priés de ne plus utiliser l’engin et de le rapporter dans un magasin Carrefour pour remboursement.

Pour toute information complémentaire, le service consommateurs Carrefour Belgique est accessible au numéro gratuit 0800/910.11, de 08h30 à 20h00 les jours ouvrables et de 09h00 à 20h00 le samedi.

Belga