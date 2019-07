Carrefour inaugure sa première enseigne bio belge à Bruxelles

Le groupe Carrefour a inauguré vendredi matin son premier magasin bio belge à Bruxelles, avenue Georges Henri à Woluwe-Saint-Lambert. D’autres ouvertures sont prévues. Ce concept a déjà été développé en France et en Espagne.

La nouvelle enseigne dispose d’une surface d’environ 200 m², ce qui correspond à celle d’un Carrefour Express. Près de 3.000 références bio sont proposées à la vente. Les produits locaux belges y sont privilégiés, avec une centaine de références disponibles. Ainsi, les produits de la ferme du Tambourin, qui opère sa transition vers le bio, ou de la marque Bonjour Maurice, qui réalise des articles à base de chutes de tissus dans une optique zéro-déchet, se retrouvent en rayon.

“Carrefour a l’ambition de rendre le meilleur accessible à tous et de devenir le leader de la transition alimentaire“, fait valoir Geoffroy Gersdorff, secrétaire général de Carrefour Belgique. Un mur de produits en vrac de six mètres de long permet de choisir entre 137 références de pâtes, céréales, fruits secs, thé, café… Le magasin dispose également d’une station de remplissage Ecover pour les produits d’hygiène et d’entretien, qui permet aux clients de remplir des contenants vides.

Carrefour vise en effet à proposer 100% d’emballages recyclables en 2025. Un assortiment de fruits et légumes est d’ores et déjà disponible en vrac. Les viandes sont quant à elles emportées dans des raviers en carton. Une équipe de cinq collaborateurs spécialisés en consommation bio et recrutés localement ont été formés pour répondre aux questions des clients sur les labels et les spécificités des produits.

