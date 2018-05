Cannes 2018: le Bruxellois Victor Polster remporte le prix d’interprétation dans la section “Un Certain Regard”

Victor Polster a remporté vendredi le prix d’interprétation dans la section “Un Certain Regard” du Festival de Cannes pour son rôle dans le film “Girl” du Belge Lukas Dhont.

L’adolescent de 16 ans y incarne Lara, qui rêve de devenir danseuse étoile alors qu’elle est née dans le corps d’un garçon et qui se lance à corps perdu dans cette aventure avec le soutien de son père (Arieh Worthalter).

Le réalisateur Lukas Dhont a reçu le prix des mains du président du jury de la section “Un Certain regard“, l’acteur américano-portoricain Benicio Del Toro. Le jeune Victor Polster est en effet rentré en Belgique après la projection du film samedi, l’adolescent devant retourner sur les bancs de l’école.

“Je suis très heureux de tout ce que ce projet m’a déjà apporté“, a réagi Victor Polster à l’annonce de son prix, cité dans un communiqué du Fonds audiovisuel de Flandre (Vlaams Audiovisueel Fonds), qui a soutenu le long métrage. “Je suis incroyablement honoré d’avoir travaillé avec ces gens merveilleux et reconnaissant envers Lukas de m’avoir choisi pour ‘Girl’. Ce prix est une surprise totale mais je me sens d’autant plus heureux de l’avoir gagné avec ce film.”

“Girl“, qui avait été ovationné pendant près d’un quart d’heure après sa diffusion à Cannes, sera distribué en Belgique en fin d’année. Il est produit par Menuet, en collaboration avec Frakas Productions pour la Belgique francophone et Topkapi Films pour les Pays-Bas.

Le long métrage a été développé dans le cadre de la Résidence du Festival, une initiative du Festival de Cannes liée à la Cinéfondation (réservée aux créations d’écoles de cinéma du monde entier).

Section de la Sélection officielle du Festival de Cannes, “Un Certain Regard” vise à mettre à l’honneur des œuvres audacieuses et originales de cinéastes encore peu connus.

“Girl” reste en lice pour la Caméra d’Or qui sera remise demain/samedi lors de la soirée de clôture du festival français. Ce prix récompense le meilleur premier film toutes sections confondues.

