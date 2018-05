Une campagne de sensibilisation pour l’enregistrement et la stérilisation des chats

La secrétaire d’État bruxelloise au Bien-être animal Bianca Debaets (CD&V) a lancé ce vendredi matin, au Beursschouwburg, dans le centre-ville, une grande campagne de sensibilisation pour inciter les Bruxellois à enregistrer, identifier et stériliser leur chat.

“Depuis que c’est obligatoire, un certain nombre de Bruxellois ont déjà pris la peine de faire le nécessaire en passant chez un vétérinaire et c’est plutôt positif. Mais désormais, il faut que tous les autres emboîtent le pas, d’où l’importance de mener cette campagne. C’est doublement utile : pour le bien-être des chats et pour la tranquillité de leurs maîtres. En effet, la puce placée lors de l’enregistrement et l’identification permet au propriétaire de retrouver un chat égaré beaucoup plus rapidement. Et la stérilisation est bénéfique pour la santé du chat tout en diminuant l’agressivité et les nuisances sonores”, explique Bianca Debaets.

L’enregistrement et l’identification des chats sont obligatoires en Région bruxelloise depuis le 1er novembre 2017. Il en va de même pour la stérilisation depuis le 1er janvier 2018 mais avec une période transitoire courant jusqu’au 1er juillet 2018. La campagne, qui durera trois semaines, se déclinera sous la forme d’affiches et de brochures distribués aux vétérinaires et dans les refuges notamment. Elle sera aussi visible, de façon animée, sur des grands écrans digitaux dans cinq stations de métro ainsi que sur Internet, via notamment Facebook et YouTube.