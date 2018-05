Pourquoi une campagne de prévention pour les paris sportifs est nécessaire? Réponse dans #M

Le président de la Commission des jeux de hasard Etienne Marique revient pour #M sur la campagne de prévention pour les paris sportifs qu’elle a lancée à l’approche de la Coupe du Monde de football en Russie.

“À la commission des jeux, il n’y a pas de traitement en tant que tel. Ce que nous pouvons faire, c’est interdire les personnes qui sont en difficulté. Il y a énormément de gens qui ont atteint le fond, qui ont rompu tout contact social. Il ne savent plus faire autrement que de s’arrêter et s’arrêter volontairement. Il y en a actuellement un peu plus de 30.000 et ce sont des interdits volontaires. Les plus anciens ont vécu avec une certain honte du jeu, d’ailleurs ils n’en parlaient pas. Les jeunes, actuellement, sont tout à fait décomplexés par rapport au jeu et du jeu d’argent en particulier. Et donc, il n’y a plus cette barrière psychologique qui existait et que j’ai connue à un moment donné”, explique Etienne Marique.

Le jeu n’est pas un moyen durable de gagner de l’argent, doit rappeler cette campagne qui vise particulièrement les jeunes et leur entourage. “Il y a une étude récente de la KUL qui montre que les jeunes jouent très rapidement, qu’ils peuvent se procurer une carte de paiement anonyme”, rappelle également le président de la Commission des jeux de hasard.

