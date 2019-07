Camp scouts zéro déchet : “Avant, on gaspillait énormément!”

Un camp scouts zéro déchet, c’est possible! Quatorze unité se sont lancées dans l’aventure suite à l’appel à projet de Bruxelles Environnement. Parmi elles : les louveteaux d’une unité de Jette.

Ils ont posé leurs tentes à Kruibeke, avec un programme ambitieux : bannir les achats en grande surface, favoriser les commerces et producteurs locaux, supprimer les emballages et utiliser des contenants durables, acheter en vrac, fabriquer les produits d’hygiène, comme le dentifrice. L’intendance a été plus compliquée à organiser et a nécessité une préparation méticuleuse mais le résultat est sans appel : le nombre de déchet à fondu, pour ne remplir qu’une seule poubelle sur les 10 jours de camp, au lieu de deux par jour lors des camps précédents.

►Reportage de Jean-Christophe Pesesse et Morgane Van Hoobrouck