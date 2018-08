Un camion en feu bloque la circulation sur l’E19 vers Bruxelles à hauteur de Machelen

L’autoroute E19 est intégralement fermée à la circulation depuis peu avant 13h00 vendredi, dans la direction Anvers-Bruxelles à hauteur de Machelen.

L’information est transmise par le Vlaams Verkeerscentrum, le centre flamand en charge du trafic. Un camion en feu est en effet présent sur l’axe autoroutier à cet endroit. Les pompiers sont sur place pour éteindre l’incendie et évacuer le camion au plus vite.

L’engin en proie aux flammes est situé juste avant les bretelles d’entrée et de sortie de Vilvorde-Cargo.

La circulation est déviée via la sortie Vilvorde vers la N211 et le R22. A l’échangeur avec le R22, on peut retourner pour remonter sur la E19. La bretelle d’entrée sur la N211 depuis Brucargo est quant à elle fermée. Le tout provoque des embouteillages importants sur la E19, qui s’étire jusque Zemst. Il est conseillé à ceux qui vont d’Anvers vers Bruxelles de prendre l’A12.

► Suivez le trafic en temps réel sur notre carte interactive.

Avec Belga – Photo : Twitter @DiederichFort