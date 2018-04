Bxl: une soixantaine de personnes participent à un flashmob pour plus de justice fiscale

Une soixantaine de personnes, dont des membres du “Gang des vieux en colère”, ont participé à un flashmob organisé, samedi, dans le McDo situé au sein du centre commercial bruxellois Docks. Elles y ont installé une maison de repos fictive afin de réclamer davantage de justice fiscale.

“Nous voulons plus de justice fiscale! Il est temps de lutter contre l’évasion fiscale et d’arrêter les cadeaux fiscaux faits aux grandes entreprises”, dont Mc Donald’s “qui est bien connue pour le peu d’impôts qu’elle paye à l’État”, ont expliqué les organisateurs de la manifestation. “Nous avons choisi symboliquement Mc Donald’s aujourd’hui car le coût pour la société des réductions d’impôts qui lui sont accordées représente chaque année le fonctionnement d’une maison de retraite de 235 lits”, ont-ils ajouté. Selon ces derniers, la structure de Mc Donald’s Europe, enregistrée au Luxembourg, a dégagé, entre 2009 et 2015, un chiffre d’affaires de 3,7 milliards d’euros, sur lesquels seulement 16 millions d’euros d’impôts ont été payés, ce qui représente un impôt de 0,12% au lieu du taux ordinaire de 33% demandé aux entreprises en Belgique. “Nous faisons appel au bon sens de Charles Michel. L’austérité qui touche la population de plein fouet et particulièrement les retraités de demain peut être évitée s’il a le courage d’imposer les entreprises comme il se doit et de lutter efficacement contre la fraude fiscale”, a conclu l’un des manifestants.

Belga – Photo : Gang des vieux en colère